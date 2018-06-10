Facebook Twitter Rss

Fransa'dan ABD'ye çok sert tepki

Fransa'dan ABD'ye çok sert tepki.22749
  • Giriş : 10.06.2018 / 13:26:00

Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert bir tepki geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden açıklama geldi. Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çok sert bir tepki geldi. Açıklamada 'Uluslararası işbirliği öfke krizleri ve düşünülmemiş açıklamalarla dikte edilemez' ifadesi yer aldı.

HÜRRİYET

Adil Öksüz'ün baldızına müebbet!

Kılıçdaroğlu: Kavgasız bir Türkiye istyoruz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kritik zirve 20 milyona mal olacak

Kritik zirve 20 milyona mal olacak

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinin bedeli 20 milyon dolar.

Trump: Başbakan ikiyüzlü ve zayıf

Trump: Başbakan ikiyüzlü ve zayıf

ABD Başkanı Donald Trump, Trudeau hakkında şoke eden sözler sarfetti.

 

Facebook verileri 'seçkinlerle' paylaşmış

Facebook verileri 'seçkinlerle' paylaşmış

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in skandalı ortaya çıktı.

Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim

Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed Ali ile ilgili açıklama yaptı.

 

NASA'dan heyecan uyandıran açıklama!

NASA'dan heyecan uyandıran açıklama!

NASA, Mars gezegeni ile ilgili heyecana neden olan açıklamalar yaptı.

PYD, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır

PYD, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya