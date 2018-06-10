Fransa'dan ABD'ye çok sert tepki
Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden açıklama geldi. Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çok sert bir tepki geldi. Açıklamada 'Uluslararası işbirliği öfke krizleri ve düşünülmemiş açıklamalarla dikte edilemez' ifadesi yer aldı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Kritik zirve 20 milyona mal olacak
Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinin bedeli 20 milyon dolar.
Trump: Başbakan ikiyüzlü ve zayıf
ABD Başkanı Donald Trump, Trudeau hakkında şoke eden sözler sarfetti.
Facebook verileri 'seçkinlerle' paylaşmış
Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in skandalı ortaya çıktı.
Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed Ali ile ilgili açıklama yaptı.
NASA'dan heyecan uyandıran açıklama!
NASA, Mars gezegeni ile ilgili heyecana neden olan açıklamalar yaptı.
PYD, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır.