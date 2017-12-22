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Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız

Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız.13094
  • Giriş : 22.12.2017 / 16:50:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Fransa'nın genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamasında Filistin'i hiçbir baskı altında kalmadan tanıyacaklarını belirtti.

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