Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız
Fransa'nın genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamasında Filistin'i hiçbir baskı altında kalmadan tanıyacaklarını belirtti.
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