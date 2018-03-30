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Fransa'dan Ankara'yı kızdıracak açıklama

Fransa'dan Ankara'yı kızdıracak açıklama.13094
  • Giriş : 30.03.2018 / 08:21:00
  • Güncelleme : 30.03.2018 / 12:17:43

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama yaptı.

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Şok açıklama Fransa'dan geldi. Fransa'nın genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile terör örgütü YPG'non öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri arasında arabuluculuk yapmak istediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Suriyeli bir heyetle görüşme yaptı. Heyette Suriye Demokratik Güçleri, YPG ve PYD'liler de yer alıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada Macron'un SDG'lilere Türkiye ile aralarında arabuluculuk teklif ettiği belirtildi.

Ayrıca Macron'un, Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması için Suriye Demokratik Güçleri'ne destek verdiği de iddia edildi.

Öte yandan Reuters Haber Ajansı‘na konuşan YPG'liler Fransa'nın Menbiç'e asker gönderme sözü verdiğini öne sürdü. Askerlerin SDG'yi DAEŞ'le mücadelesinde desteklemek ve Türkiye'yi bölgede ilerlemekten caydırmak için gönderileceği iddia edildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı bu konu hakkında açıklama yapmayı reddetti.

Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği yönündeki iddia Le Figaro gazetesinde de yer aldı. Kararın, Fransa'nın Ankara büyükelçisi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesinin istendiği öne sürüldü. Gazete, Fransa ve ABD'nin YPG'ye destek konusunda anlaştığını da iddia etti.

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