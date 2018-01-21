Fransa'dan BMGK'ya Afrin için toplantı çağrısı
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, BM Güvenlik Konseyi’ni TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekatın başlamasının ardından yaptığı açıklamada BM'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.
TSK'NIN AÇIKLAMASI: Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirilmişti.
BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcileri de Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
Habertürk
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