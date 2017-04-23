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Fransa'dan Erdoğan'a alçak tehdit

Fransa'dan Erdoğan'a alçak tehdit.15368
  • Giriş : 23.04.2017 / 09:48:00

Referandum sonrası Avrupa'da Erdoğan hakkında yürütülen kara propaganda devam ediyor.

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16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumu öncesi Türk bakanları ülkelerinde konuşturmayan Avrupalılar halk oylaması sonrası iyice çılgına döndüler. Fransız diplomatın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri pes dedirtti.

Fransa'nın ünlü uluslararası politika uzmanlarından Philippe Moreau Defarges da Türkiye düşmanlığını bir adım ileri taşıdı. Katıldığı canlı yayında küstah ifadeler kullanarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlenmesini" istedi!

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