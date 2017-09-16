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Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!

Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!.18384
  • Giriş : 16.09.2017 / 13:14:00

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama mesajı geldi.

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Sepet Beşik

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore ile ilgili açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore, Fransa tarafından kınandı.

Fransa'nın Asya'daki müttefikleri ile dayanışma içinde olduğu bildirilen açıklamada, Kuzey Kore rejiminin uluslararası yükümlülüklerini ihlal eden nükleer ve balistik programının bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.Konunun BM Genel Kurulu toplantısında tartışılacağı belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 11 Eylül'de aldığı Kuzey Kore'ye yaptırım kararıyla kararlılığını ortaya koyduğu bildirildi.Açıklamada, "Bu tehditler karşısında Fransa, özellikle BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği içinde, Kuzey Kore'yi tırmanmadan herhangi bir çıkarı olamayacağına ikna etmek ve müzakere masasına oturtmak için çalışmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

TRT

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