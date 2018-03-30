Fransa'dan şok Suriye açıklaması
Türkiye ile Fransa'nın arasında gerilim yaratan PYD konusu sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Fransa'nın Suriye'nin kuzeyine yeni askeri operasyon planının olmadığı açıklandı.
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de uluslararası DEAŞ'la mücadele koalisyonun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını açıkladı.
TRT
DİĞER HABERLER
Mısır'da Sisi yüzde 97 oyla yeniden seçildi
Suriye'de patlama! Amerikan askerleri öldü
Suriye'de yaşanan patlamada Amerikan askerinin öldüğü öğrenildi.
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
ABD Başkanı, Kuzey Kore liderinin Çin ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.
Rus kanalı, Rumları çıldırttı
Rusya kanalında yer alan haberde KKTC bayrağının yer alması Rumları çıldırttı.
Arabistan'dan İran'a tepki: Karşılık veririz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran ile ilgili sert sözler sarfetti.
ABD: PKK'nın çekilmesini istiyoruz
Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü PKK ile ilgili açıklama geldi.