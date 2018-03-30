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Fransa'dan şok Suriye açıklaması

Fransa'dan şok Suriye açıklaması.15095
  • Giriş : 30.03.2018 / 12:16:00

Fransa'dan kaosun bitmediği Suriye ile ilgili açıklama geldi.

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Türkiye ile Fransa'nın arasında gerilim yaratan PYD konusu sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Fransa'nın Suriye'nin kuzeyine yeni askeri operasyon planının olmadığı açıklandı.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de uluslararası DEAŞ'la mücadele koalisyonun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını açıkladı.

TRT

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