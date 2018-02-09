Fransa'dan Türkiye'ye: Operasyonu durdurun
Fransa'dan bir skandal daha. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlenen düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunun derhal durdurulması gerektiğini söyledi.
Fransa makamları operasyonun başından bu yana çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Daha önce de Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik olumsuz görüş bildiren Paris, Ankara'nın tepkisi sonrası geri adım atmıştı.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısı bini geçti.
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