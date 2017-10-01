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Fransa metrosunda bıçaklı saldırı!

Fransa metrosunda bıçaklı saldırı!.28948
  • Giriş : 01.10.2017 / 15:59:00
  • Güncelleme : 01.10.2017 / 16:26:47

Fransa'nın Marsilya şehrindeki bir metro istasyonunda bıçaklı saldırı meydana geldi.

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Saldırganın metrodaki insanlara rastgele saldırdığı ifade edildi. Olayda saldırgan öldürülürken 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Fransa İçişleri Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada metrodaki saldırının ardından Marsilya'ya doğru hareket ettiğini açıkladı. 

Saldırganın "Allah-u Ekber" diye bağırarak 2 kişiyi bıçakladığı belirtildi.

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