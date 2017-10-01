Fransa metrosunda bıçaklı saldırı!
Saldırganın metrodaki insanlara rastgele saldırdığı ifade edildi. Olayda saldırgan öldürülürken 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Fransa İçişleri Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada metrodaki saldırının ardından Marsilya'ya doğru hareket ettiğini açıkladı.
Saldırganın "Allah-u Ekber" diye bağırarak 2 kişiyi bıçakladığı belirtildi.
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