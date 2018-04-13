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Fransa, Putin'in telefonu sonrası geri adım attı

Fransa, Putin'in telefonu sonrası geri adım attı.13094
  • Giriş : 13.04.2018 / 15:38:00

Fransa Cumhurbaşkanı, Putin'in telefonu sonrası geri adım attı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2 liderin Suriye hakkında konuştuğu öğrenildi.

Macron Suriye'de barış için Rusya ile diyaloğun yoğunlaşması konusundaki arzusunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'deki durumun kötüleşmesinden derin bir kaygı duyduğunu belirten Macron, Suriye'ye barış getirmek için Rusya ile diyalog istediklerini belirtti.

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