Fransa yangın: 3'ü Türk 5 ölü!
Fransa'nın Mulhouse şehrinde büyük bir yangın çıktı. Meydana gelen olayda 3'ü Türk 5 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu, 8 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner, "Olayda bütün şehir olarak sarsıldık. Kimlikleri belirlemeye çalışıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.
HABERTURK
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