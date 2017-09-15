Fransız gazeteci tahliye edildi
Şırnak'ta tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau tahliye edildi. Fransız gazeteci sınır dışı edilecek.
TRT
DİĞER HABERLER
Plajda bira içen doktorlara ceza!
Zonguldak'ta yaşanan olay ile ilgili başkan ve validen açıklama geldi.
YARSAV eski Başkanı hakkında iddianame!
YARSAV eski Başkanı Murat Arslan hakkında iddianame hazırlandı.
Ünlü bilim adamı uçakta hayatını kaybetti!
Ünlü bilim adamı Prof. Dr. Semih Tezcan, uçakta hayatını kaybetti.
Şok gözaltı için hükümetten yorum!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınması ile ilgili hükümetten açıklama geldi.
TSK'dan açıklama geldi: 5 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
FETÖ sanığının avukatı salonu karıştırdı
FETÖ sanığının avukatı, bugün görülen duruşmada salonu karıştırdı.