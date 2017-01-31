Fransız meclisinde şok! Arama yapıldı!
Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi hakkındaki iddialar üzerine Fransız meclisinde arama başlatıldı. Penelope Fillon'a 1998'den itibaren 'danışmanlık' yaparak haksız yere toplam 500 bin euro maaş aldığı iddia edilmişti.
Fillon hakkında adli bir soruşturma açılması halinde adaylıktan çekileceğini duyurmuştu. Fillon’un partisi Cumhuriyetçiler’in ise Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir alternatifi bulunmuyor. Fillon’un sözcüsü Thierry Solere, France 24 kanalına yaptığı açıklamada “Masada şu anda başka bir seçenek yok” dedi. Ön seçimlerde ikinci olan Alain Juppé ise Fillon’un çekilmesi halinde onun yerine aday olmayacağını açıklamıştı.
Fillon hakkındaki iddialar, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki popülerliğinde düşüş yaşanmasına yol açmıştı. Odoxa araştırma şirketinin son yaptığı ankete göre, Fillon hakkında olumsuz fikre sahip olanların oranı yüzde 61’e yükselirken, bu rakamın kasımda yüzde 46 olduğu kaydedildi.
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