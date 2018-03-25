Fransız yıldız Paul Pogba, Real Madrid yolunda!
İngiliz medyası, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın İspanyol devi Real Madrid'e transfer olacağını yazdı.
2016 yazında 105 milyon euroluk rekor bir bedelle Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'ın yolunu tutan Fransız yıldız, bir süredir takımın teknik direktörü Jose Mourinho'yla sorunlar yaşıyordu.
MANCHESTER UNITED, POGBA İLE KAYNAK YARATMAYI PLANLIYOR
Ada basınından The Sunday People ise United yönetiminin yaz transfer döneminde Pogba'yı Real'e satarak almak istediği oyunculara kaynak yaratmayı planladığını yazdı.
Buna göre Alex Sandro, Toni Kroos, Marco Verratti ve Marquinhos'u kadrosuna katmak isteyen United, bu transferler için 200 milyon sterlinlik bir bütçe yaratmaya çalışıyor.
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