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Frantisek Rajtoral ölü bulundu

Frantisek Rajtoral ölü bulundu.10736
  • Giriş : 23.04.2017 / 22:57:00

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu kendi evinde ölü olarak bulundu.

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Frantisek Rajtoral, evinde ölü bulundu. Rajtoral'ın, komşularının şüphelenmesi ve polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü.

"İntihar gibi görünüyor"

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Rajtoral'ın vefatıyla ilgili şöyle konuştu:

"Antrenmana gitmemişti. Çocuklar gelmeyince eve bakmaya gidiyor. Kapı kapalı ve kilitli. Ama ışıklar içeride açıkmış. Polise ve savcıya haber vermişler. Herkes oraya gitti. Maalesef intihar etmiş. Öyle görünüyor.

"Ailevi sorunları olup olmadığını bilmiyorum. Sürekli tebessüm eden, pırıl pırıl bir çocuktu. Çok düzgün bir futbolcuydu. Kulübün en sessiz futbolcusuydu diyebilirim. Şu anda olay yerine gidiyorum. Tam detaylı bilmiyorum. Allah rahmet etsin. Üzücü bir durum."

Kimdir?

František Rajtoral 12 Mart 1986 Příbram doğumludur. Çek Cumhuriyeti milli takımında da forma giyen František Rajtoral, 29 Ağustos 2016'da Viktoria Plzen'den Gaziantepspor'a transfer oldu. 2016 - 2017 sezon başında Gaziantespor'a transfer olan 23 maçta forma giyen František Rajtoral, gol ve asist katkısında bulunamadı. František Rajtoral, Viktoria Plzen'den Gaziantepspor'a 750 Bin Euro'ya transfer olmuştu.

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