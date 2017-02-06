FSM'de intihar girişimi nedeniyle trafik durdu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olay. Meydana gelen intihar girişimi nedeniyle kapatılan bir şerit trafik durma noktasına geldi.
Bu sırada Avrupa – Anadolu yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
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