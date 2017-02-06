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FSM'de intihar girişimi nedeniyle trafik durdu

FSM'de intihar girişimi nedeniyle trafik durdu.16001
  • Giriş : 06.02.2017 / 18:03:00

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi yaşandı.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olay. Meydana gelen intihar girişimi nedeniyle kapatılan bir şerit trafik durma noktasına geldi.

Bu sırada Avrupa – Anadolu yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Beşiktaş olaylı maç sonrası harekete geçti

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