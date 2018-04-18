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FSM Köprüsü girişinde kaza meydana geldi!

FSM Köprüsü girişinde kaza meydana geldi!.21869
  • Giriş : 18.04.2018 / 13:11:00

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde zincirleme kaza meydana geldi.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik felç oldu.

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