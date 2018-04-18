FSM Köprüsü girişinde kaza meydana geldi!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik felç oldu.
HÜRRİYET
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