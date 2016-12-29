Bu kez de FSM Köprüsü'nde römork kazası
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkenin dört bir yanında kazalar meydana geldi. Şiddetli fırtına Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kazaya neden oldu.
Bir otomobile bağlı bulunan römork rüzgardan savrularak yan yattı. Kaza İstanbul trafiğini felç etti.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Survivor Taner gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.