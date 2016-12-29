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Bu kez de FSM Köprüsü'nde römork kazası

Bu kez de FSM Köprüsü'nde römork kazası.15054
  • Giriş : 29.12.2016 / 12:08:00
  • Güncelleme : 29.12.2016 / 12:11:45

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde römork kazası meydana geldi.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkenin dört bir yanında kazalar meydana geldi. Şiddetli fırtına Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kazaya neden oldu.

Bir otomobile bağlı bulunan römork rüzgardan savrularak yan yattı. Kaza İstanbul trafiğini felç etti.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.


 

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