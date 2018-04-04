FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında karar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması davasında 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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