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FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında karar

FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında karar.18863
  • Giriş : 04.04.2018 / 17:38:00

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması davasında karar açıklandı.

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Büyüyen Beşik

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması davasında 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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