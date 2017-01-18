Fuat Avni hesabını açan belli oldu
'Fuat Avni' soruşturması tamamlandı. Soruşturma Fethullahçı Terör Örgütü'nün medya ayağına yönelik olup aralarında Atilla Taş, Said Sefa gibi isimler yargılanıyordu. Sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Twitter'de "Fuat Avni" hesabını açan firari sanık Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer 28 şüphelinin ise "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalık iddianamede, Fuat Avni hesabının "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı" olduğu vurgulandı.
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