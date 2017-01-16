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Fuat Avni'nin sırrı!

Fuat Avni'nin sırrı!.13797
  • Giriş : 16.01.2017 / 08:41:00

Fuat Avni'nin kim tarafından ve nasıl kurulduğu deşifre oldu.

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Bir dönem sosyal medyada yazdıkları ve iddiaları ile merak uyandıran Fuat Avni'nin sırları ortaya çıktı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu hesabın kim tarafından ne zaman açıldığı tespit edildi.

"Muhammed Said Solak" ismiyle kurulan Fuat Avni isimli sosyal medya hesabını incelemeye alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Solak'ın 2012'de mahkeme kararıyla ismini Said Sefa olarak değiştirdiğini belirledi.

Bu hesabın 14 Şubat 2014'te 'fuatavni'ye dönüştürüldüğü anlaşıldı. Said Sefa'nın "fuatavni" haberini yapan ilk kişi olduğu ortaya çıktı.

Savcılık, Fuat Avni hesabında kullanılan yazım dilini bilirkişi uzmanlarına da inceletti. Savcılığın tespitlerine göre, fuatavni isimli adres açıldıktan sonra örgütün ortak hesabı haline geldi ve şifresi örgütün önemli isimleri ile paylaşıldı.

İddianamede, Said Sefa'nın birlikte çalıştığı Davut Aydın adlı kişi de şüpheli oldu.

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