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Fuat Avni'nin yöneticisi görüntülendi

Fuat Avni'nin yöneticisi görüntülendi.14537
  • Giriş : 23.06.2018 / 11:07:00

Fuat Avni'nin yöneticisi olduğu iddia edilen isim Amerika'da görüntülendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kritik isimlerinden ve  Fuat Avni'nin yöneticisi olduğu iddia edilen isim Aydoğan Vatandaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde kameralara yakalandı.

İlk olarak New Jersey eyaletinin Clifton semtinde bulunan FETÖ  mensuplarının buluşma adreslerinden Ant kitabevi ve kafede (Ant Bookstore&Cafe)  görüntülenen Vatandaş, ardından gittiği Hackensack semtindeki FETÖ örgütüne yakın  isimler tarafından işletilen Kafe (Cafe) 46’ya gitti.

FETÖ'nün Amerika'daki kuruluşlarından Türk Kültür Merkezi'nin(TCC) New  Jersey şubesi tarafından bu yıl Nevruz etkinliği de düzenlediği Cafe 46'nın iç  kısmında öğle yemeğini yedikten sonra bahçe bölümüne çıkarak yanındaki kişiyle  sohbet eden Vatandaşe büyük şaşkınlık yaşadı.

FETÖ firarisi olarak arandığını belirterek sorular  sorması üzerine şok yaşayan Vatandaş, oturduğu masadan kalkarak elindeki çay  bardağı ve çantasıyla hızla kaçmaya çalıştı.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi ve “Fuat Avni” hesabının  yöneticisi olup olmadığı  yönündeki sorular üzerine telaşlanan Vatandaş, hızla  kafenin iç bölümüne doğru gitti.

Soruları cevapsız bırakan ve kafeye girer girmez polis çağrılmasını  isteyen Vatandaş'ın panik halindeki tavır ve hareketleri dikkat çekti.

Firari Aydoğan Vatandaş’ın ilk olarak uğradığı New Jersey eyaletine  bağlı Clifton semtindeki Ant kitabevi ve kafesi FETÖ örgütüne mensup önde gelen  isimlerin uğrak yeri konumunda.

Ağırlıklı olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt mensubu  yazarların kitaplarının satıldığı  kitabevinin internet sitesinde  FETÖ’nün ABD  imamlığına getirildiği belirtilen Şerif Ali Tekalan başta olmak üzere bazı örgüt  mensuplarının da görselleri yer alıyor.

Kitabevinin sosyal medya hesaplarında ise  Enes Kanter, Hakan Şükür,  Osman Özsoy, Adem Yavuz Aslan ve Abdullah Aymaz başta olmak üzere çok sayıda  FETÖ’nün önde gelen üyesinin katıldığı etkinliklere ilişkin görseller yer alıyor.

Mekanın müdavimlerinden olan Vatandaş’ın da kitaplarının imza  günlerini burada yaptığı ve düzenlenen bazı programlara konuşmacı olarak  katıldığı yansıyan görseller arasında.

  FETÖ firarisi Vatandaş’ın kitabevinin sahibi Hüseyin Şentürk  tarafından  binanın dışına kadar uğurlaması ve tokalaşarak ayrılmaları da  AA  objektiflerine yansıdı. 

Karalama kampanyalarının öncüsü Vatandaş, Gülen’in prenslerinden

1995 yılında Deniz Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra aynı yıl FETÖ'ye  ait Aksiyon dergisinde çalışmaya başlayan Vatandaş, 2001 yılında Fatih  Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi.

1995-2000 yılları arasında Aksiyon'da görev yapan Vatandaş, 2000-2004  yılları arasında Zaman gazetesinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığının  yanı sıra "Karakutu" adlı bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu  üstlenmişti.

2006'dan itibaren ABD'nin New York kentinde yaşamaya başlayan  Vatandaş, daha sonra Today's Zaman gazetesinde yazılar yazmıştı.

FETÖ’nün destekleriyle Manhattan'da bulunan The New School’da medya  alanında master yapan, Pensilvanya'daki Alvernia Üniversitesi'nde liderlik  çalışmaları bölümünde doktorasını yarıda bırakan Vatandaş, kurucusu olduğu  “Politurco.com” isimli internet sitesinin de editörlüğünü yürütüyor.

Ayrıca ABD'de “Huffington Post” adlı haber sitesinde de Türkiye  karşıtı yazılar yazan Vatandaş, diğer bazı FETÖ'cü isimlerle online platformlarda  ülke aleyhine programlar yapmaya devam ediyor.

FETÖ’nün Türkiye’ye ve devlet yöneticilerine yönelik başta sosyal  medya olmak üzere çeşitli mecralarda  yürüttüğü karalama kampanyalarının öncüsü  durumunda olan Vatandaş’ın komplo teorileri üzerine yazılmış kitapları da  bulunuyor.

FETÖ içerisinde "üst düzey yönetici" konumunda bulunduğu belirlenen  Vatandaş'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in “prenslerinden” olduğu ve  zaman zaman  kendisiyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Gülen’in uluslararası medyaya verdiği röportajların organizasyonlarına  da katkı sağlayan  Vatandaş, örgütün Amerikalı akademisyen ve siyasetçilerle lobi  çalışmalarında etkin isimlerinden biri durumunda.

"Ergenekon Terör Örgütü" tanımını da ilk defa 1996 yılında Aydoğan  Vatandaş'ın yaptığı iddia edilmişti.

İlk eşinden ayrılan Vatandaş, 2013 yılında New York SoHo bölgesindeki  Babylon isimli mekanda Brezilyalı Camila Oliveira ile ikinci evliliğini yaptı.  Düğüne Fox TV'nin ünlü sunucu Rita Cosby'de eşiyle birlikte katılmıştı.

"Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğu iddiası

Türkiye’de FETÖ’yle ilgili açılan bazı davalarda ismi geçen  Vatandaş'ın, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinleme faaliyetleri sonucunda elde  ettiği birtakım bilgileri ve uydurma içerikleri "Fuat Avni" adlı hesaptan  paylaşan yöneticilerden biri olduğu iddia edilmişti.

  İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314  sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla birçok  FETÖ yöneticisinin ismi geçmişti. İddianamede Vatandaş'ın "Fuat Avni" hesabının  yöneticisi olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.

Sanık Oğuz Usluer'in 15 Temmuz Darbe girişiminin firari sanığı Adil  Öksüz'u?n kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdal Şen adına  kayıtlı telefon ile irtibatlı olduğu vurgulanan iddianamede, hem Usluer'in hem de  eşinin ByLock kullanıcısı olduğu, Fuat Avni isimli Twitter hesabının kullanıcısı  olduğu değerlendirilen ve ABD'de ikamet eden Aydoğan Vatandaş’la irtibatlı olduğu  da belirtilmişti.

İki ayrı bilet alarak kaçmıştı

2016 yılında Bakırköy Başsavcıvekilliğine getirilen Okan Özsoy'un  tamamladığı iddianamede ise Vatandaş'ın, deşifre olduğunu anladığında kripto FETÖ  istihbaratçılarının yardımıyla teknik takipten kaçırılarak ve iki ayrı uçak  bileti ile yanıltılma yapılarak Almanya üzerinden ABD'ye kaçtığı anlaşılmıştı.

"Fuat Avni" hesabını ilk kuran ve deşifre olan Said Sefa'dan sonra  hesabı kullanan kişinin ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş olduğunun öğrenilmesi  üzerine, dönemin soruşturma savcısı Bakırköy Başsavcıvekili Okan Özsoy, terörist  Vatandaş'ın bilgi sızdırılmadan yakalanması için hemen talimat vermişti.

İstihbarat Daire Başkanlığı'yla beraber yapılan teknik araştırma  neticesinde hesabın gerçekten de Aydoğan Vatandaş tarafından kullanıldığı, zaman  zaman Türkiye'ye gelip giden Vatandaş'ın burada da hesabı kullandığı  belirtilmişti.

Türkiye’ye gelerek “Fuat Avni” hesabından paylaşımlar yaptı

Babasının rahatsızlığı nedeniyle 8 Temmuz 2014'te Türkiye'ye gelen   Vatandaş’ın seyyar Wi-Fi'ler aracılığıyla internete bağlanarak ABD'den gönderilen  şifreli SMS'leri Twitter mesajına dönüştürerek “Fuat Avni” hesabından yayınladığı  tespit edilmişti.

Emniyet istihbaratının soruşturmalar kapsamında hazırlayarak Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği  raporda, Vatandaş’ın, 2 yıllık süre  zarfında 7 kez yurda giriş-çıkış yaptığı ifade edilmişti.

Aydoğan Vatandaş’ın İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Twitter  mesajlarını genellikle Güngören ilçesi sınırlarından attığı da raporda yer alan  bilgiler arasındaydı.

Vatandaş'ın, 21 Temmuz 2014 günü, Yenibosna Starcity AVM'de bulunan  bir kafeden seyyar Wi-Fi aracılığıyla 2 saat 27 dakika boyunca internete bağlı  kaldığı tespit edilmişti.

 Vatandaş, bu süre zarfında  “Fuat Avni” hesabından 10 mesaj paylaşarak  FETÖ'ye karşı 22 Temmuz’da gerçekleştirilen yasadışı dinleme ile Selam-Tevhid  Kumpası soruşturmalarını yürüten polis şeflerine yönelik operasyonu bir gün  önceden deşifre ettiği anlaşılmıştı.

 Vatandaş’ın 30 Nisan 2014 tarihinde ise Güngören ilçesinde bulunan  Real AVM'deki Starbucks Cafe'den Wi-Fi üzerinden 15 dakika internete bağlı  kalarak “Fuat Avni” hesabından 19 Tweet paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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