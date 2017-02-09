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Fuhuş çetesi kaçırdı, öldüresiye dövüldü

Fuhuş çetesi kaçırdı, öldüresiye dövüldü.16799
  • Giriş : 09.02.2017 / 17:39:00

Eskişehir'de 22 yaşındaki genç kızın başına gelenler şoke etti.

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Olay Eskişehir'de yaşandı. 112 Acil Servis ekiplerine gelen ihbar üzerine olay yerine giden görevliler korkunç yablo ile karşılaştı. B.İ kendisini fuhuş çetesinin kaçırdığını, cep telefonu ve parasını gasp ettiklerini iddia etti.

Eskişehir'de fuhuş çetesi tarafından feci şekilde dövüldüğünü iddia eden genç kız hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırım caddesinde bir kafeden tanıdığı kişiler tarafından darp edilip evde alıkonulduğunu ileri süren B. İ. (22), 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kızın feci şekilde darp edildiğini gördü. Vücudunda darp izlerine rastlanılan ve gözleri şişen genç kız, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise, olaya karıştıkları ileri sürülen şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Diğer yandan genç kızın, 'Beni fuhuş çetesi kaçırdı, cep telefonumu ve paralarını gasp ettiler, ardından beni feci şekilde dövdüler' şeklinde konuştuğu ileri sürüldü.

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