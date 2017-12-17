Futbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Aralık saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, 17.00'den itibaren D-100 Güney yol Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar- Harem ayrımından itibaren Fenerbahçe Ülker Stadı'na kadar gelen Güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım) ile Bağdat Caddesi'nin, (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı’na kadar olan kısım) trafiğe kapatılacağı ifade edildi.
Habertürk
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