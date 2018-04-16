Futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı
Bir dönem Çin'de top koşturan, son olarak Trabzonspor formasıyla sahada ter döken Burak Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre; Başakşehirli Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi ve ikna etti.
Eşiyle boşandığı için İstanbul’daki kızlarıyla sürekli vakit geçiremeyen Burak’ın kafası karışıktı.
Kendisini istemeyen Beşiktaş taraftarıyla sürekli sürtüşüp gergin bir hayat yaşamak yerine Başakşehir’e gelmeyi seçtiği iddia edildi. İki kulüp yaz aylarında pazarlıklara başlayacak.
AKŞAM
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş'ten uyarı: Atiba'yı tutun
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Atiba ile ilgili uyarı geldi.
Aziz Yıldırım ile Ali Koç orada buluşacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Ali Koç Divan Kurulu'nda buluşacak.
Fatih Terim ile Arda bir araya gelmedi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başakşehirli futbolcu Arda Turan bir araya gelmedi.
Emre Belözoğlu: Bunların hepsini yazın!
Başakşehirli Emre Belözoğlu, sarı kart görünce yedek kulübesine böyle seslendi.
Quaresma'dan itiraf: Bana 43 yıl gibi geldi
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, aldığı 5 maçlık cezanın kendisini çok kötü etkilediğini söyledi.
Aykut Kocaman'dan 'defansif futbol' tepkisi
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, defansif futbol oynattığı için eleştirilmesiyle ilgili ko