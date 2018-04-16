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Futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı.18480
  • Giriş : 16.04.2018 / 14:50:00

Sahaların deneyimli ismi Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

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Beşik Modelleri

Bir dönem Çin'de top koşturan, son olarak Trabzonspor formasıyla sahada ter döken Burak Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Başakşehirli Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi ve ikna etti.

Eşiyle boşandığı için İstanbul’daki kızlarıyla sürekli vakit geçiremeyen Burak’ın kafası karışıktı.

Kendisini istemeyen Beşiktaş taraftarıyla sürekli sürtüşüp gergin bir hayat yaşamak yerine Başakşehir’e gelmeyi seçtiği iddia edildi. İki kulüp yaz aylarında pazarlıklara başlayacak.

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