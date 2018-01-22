Futbolcu Robin Van Persie sözleşme imzaladı!
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen 34 yaşındaki golcü gönderilen Robin Van Persie, Roterdam ile sözleşme imzaladı.
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