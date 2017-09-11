Futbolcu Sabri Sarıoğlu ikinci kez baba oluyor
Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan ve bu sener ekipten ayrılan deneyimli oyuncu Sabri Sarıoğlu ikinci çocuğunu bekliyor.
Yağmur Sarıoğlu 5.5 aylık hamile olduğunu şu sözlerle duyurdu: “Hayatımın bu dönemindeki önceliğim Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde ikinci çocuğumu dünya getirmek. Şu an 5.5 aylık. Benim için hayat hafif kısıtlamalı bir şekilde devam ediyor. Ticari uçuşların devamı doğumdan sonra inşallah.”
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Galatasaray'da Kasımpaşa hareketliliği başladı
Galatasaray'da Selçuk İnan ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Selçuk İnan ile yolların ayrıldığı iddia edildi.
Galatasaray'da kriz patlak verdi! İstifa etti!
Galatasaray Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar istifa kararı aldı.
F.Bahçe, Volkan Demirel ile yolları ayırıyor
Fenerbahçe Kulübü, kaleci Volkan Demirel ile yolları ayırıyor.
Antalya Başkanı'ndan Eto'o ve Nasri açıklaması
Antalya Başkanı'ndan Eto'o ve Nasri ile ilgili açıklama geldi.