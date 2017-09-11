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Futbolcu Sabri Sarıoğlu ikinci kez baba oluyor

Futbolcu Sabri Sarıoğlu ikinci kez baba oluyor.25518
  • Giriş : 11.09.2017 / 16:41:00

Futbolcu Sabri Sarıoğlu, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

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Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan ve bu sener ekipten ayrılan deneyimli oyuncu Sabri Sarıoğlu ikinci çocuğunu bekliyor.

Yağmur Sarıoğlu 5.5 aylık hamile olduğunu şu sözlerle duyurdu: “Hayatımın bu dönemindeki önceliğim Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde ikinci çocuğumu dünya getirmek. Şu an 5.5 aylık. Benim için hayat hafif kısıtlamalı bir şekilde devam ediyor. Ticari uçuşların devamı doğumdan sonra inşallah.”

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