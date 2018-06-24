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Futbolcu Yattara da Trabzon'da oy kullandı

Futbolcu Yattara da Trabzon'da oy kullandı.15143
  • Giriş : 24.06.2018 / 18:50:00

Eski Trabzonsporlu futbolcu Yattara da Trabzon'da oy kullandı.

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Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve taraftar tarafından sevilen eski futbolcu Yattara, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu verdi.

Bordo-mavili takımda 2003-2011 arasında forma giyen ve 2010 yılında  Türk vatandaşlığına geçerek "Üçüncü" soyadını alan İbrahim Yattara, oy kullanmak  üzere Erdoğdu Bey Ortaokuluna geldi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Yattara, oyunu 2344 nolu sandıkta  kullandı.

Yattara, yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine  getirmek için dün gece Trabzon'a geldiğini söyledi.

Türk vatandaşı olduktan sonra ilk kez oy kullandığını ifade eden  Yattara, "Ben Karadenizliyim, her zaman söylüyorum.Vatandaş olabilmek çok önemli,  o nedenle uçağa atladım, geldim." dedi.

Yattara, hayatında ikinci kez sandık başına geldiğini belirterek,  "Genç yaşta Gine'den ayrıldığım için orada sadece bir kez oy kullanmıştım.  Türkiye'de de ilk kez oy kullandım, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir duygu,  inşallah oy kullandığım parti seçimi kazanır." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye geldiği günden itibaren ülkede büyük gelişim ve  farklılıklar gördüğüne dikkati çeken Yattara, "İnşallah bu değişim ve gelişim  devam eder. Şehir ve ülke adına güzel şeyler gördüm. Umarım böyle devam eder ve  büyük Türkiye oluruz." diye konuştu.

Yattara, Türkiye'de çok sevilmesine rağmen siyaseti düşünmediğini de  belirterek, şunları söyledi:

"Kafamda sadece Futbol var. İnşallah Trabzonspor'da görev alacağım,  ben sadece onu düşünüyorum. Şu an bir anlaşma yok, olursa zaten haberiniz olur.  Trabzonspor'da çalışmayı çok istiyorum. Futbolcu olarak futbolu burada bırakmak  istedim ama maalesef olmadı. İnşallah bundan sonra  Allah izin verirse,  Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum."

TRT

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