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Futbolcuları taşıyan tekne battı: 30 ölü

Futbolcuları taşıyan tekne battı: 30 ölü.12691
  • Giriş : 27.12.2016 / 11:32:00

Futbol takımını taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi can verdi.

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Korkunç olay Uganda'da meydana geldi. Uganda Futbol takımı ve taraftarlarını taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi boğularak hayatını kaybetti.

30 kişinin can verdiği olayda teknede bulunan 15 kişi ise kurtarıldı. Kurtarma operasyonuna polisin yanı sıra balıkçılar da katıldı.

Teknelere genelde kapasitesinden fazla kişinin bindirildiği, geçtiğimiz ay 10 kişinin Albert Gölün'de hayatını kaybettiği kaydedildi.

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