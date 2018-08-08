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Futbolcunun eşi feci şekilde öldü

Futbolcunun eşi feci şekilde öldü.27765
  • Giriş : 08.08.2018 / 11:48:00

Türk futbolcu Şahin Şeker'in eşi geçirdiği trafik kazasında feci şekilde can verdi.

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Büyüyen Beşik

Esentepe'de forma giyen Şahin Şeker'in İskoçya asıllı eşi Laura Jane Şeker'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği kaza sonucu feci şekilde can verdiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Girne- Tatlısu yolunda meydana geldi. Laura Jane Şeker yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, Laura Jane Şeker de yaşamını yitirdi. İskoçya kökenli Laura Jane'in, Esentepeli futbolcu Şahin Şeker'in eşi olduğu öğrenildi. Laura Jane'in, tatil için geldiği KKTC'de Şahin Şeker ile tanışıp, evlendiği, çiftin Uğur isminde 5 aylık bebeklerinin olduğu belirtildi. Defin işlemleri için Laura Jane Şeker'in ailesinin İskoçya'dan KKTC'ye gelmesi beklenirken, cenazenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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