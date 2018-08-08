Futbolcunun eşi feci şekilde öldü
Esentepe'de forma giyen Şahin Şeker'in İskoçya asıllı eşi Laura Jane Şeker'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği kaza sonucu feci şekilde can verdiği öğrenildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Girne- Tatlısu yolunda meydana geldi. Laura Jane Şeker yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, Laura Jane Şeker de yaşamını yitirdi. İskoçya kökenli Laura Jane'in, Esentepeli futbolcu Şahin Şeker'in eşi olduğu öğrenildi. Laura Jane'in, tatil için geldiği KKTC'de Şahin Şeker ile tanışıp, evlendiği, çiftin Uğur isminde 5 aylık bebeklerinin olduğu belirtildi. Defin işlemleri için Laura Jane Şeker'in ailesinin İskoçya'dan KKTC'ye gelmesi beklenirken, cenazenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolunda ulaşımın çift taraflı olarak durdurulduğu öğrenildi.
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ali Nesin: Erdoğan konusunda yalan söyledim
Ali Nesin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Cüneyt Arkın: Telif haklarımı almadan ölmem
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı.