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G.Antep'te polise ikinci kez saldırdılar!

G.Antep'te polise ikinci kez saldırdılar!.20912
  • Giriş : 10.01.2017 / 21:42:00

Gaziantep'te içinde 3 kişi olduğu bilinen araçtan devriye görevi yapan polis aracına saldırı düzenlendi.

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Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerden 1'i yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne teröris saldırının gerçekleştiği Gaziantep'te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildi.

Kavaklık Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polislerde anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğı otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis etkibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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