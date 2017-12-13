G.Saray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi
Bu sezon ligde fırtına gibi esen Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, taraftara Kemerburgaz tesisleri ile ilgili müjdeyi verdi.
Lise yerine statta açılan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak olan Divan Kurulu toplantılarının ilkinde söz alan Başkan Dursun Özbek; " "Kemerburgaz'daki aşağı yukarı 140 dönümlük arsanın Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırılması için çalışma içindeydik. Bu çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Gerekli izinler alındı. Hayırlı olsun" dedi.
Galatasaray Kulübü Florya'daki tesislerde yer alan antrenman sahaları ve tesislerin daha büyüğünü ve saha sayısı daha fazla olanını Kemerburgaz'da yapacak.
EŞİ-BENZERİ OLMAYAN BİR MÜZE KAZANDIRILDI
Dursun Özbek; Galatasaray'a bir müze kazandırılması ile ilgili bir irade olduğunu ve bunu yaptıklarını da dile getirerek; "Bu dönemde dünyadaki eşdeğerleriyle yarışabilecek bir müze sahibi olmayı çok önemsedik. Burada Galatasaray'ın bütün sevenleri bir araya geldi. Katkı verenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
FATİH ALTAYLI'NIN SÖZLERİ DİNLETİLDİ
Dursun Özbek, divan toplantısında Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik sözlerinden oluşan videoyu üyelere izletti. Fatih Altaylı da salonda bulunurken, üyelerin büyük bölümünden Fatih Altaylı'ya tepki gösterildi.
Özbek bu konuda yaptığı açıklamada ise "Burada bir maç oynandı, galip geldik. Bunun sevincini yaşamak varken protesto edildik. Protestoyla kalınmadı bulunduğum mekana yabancı madde atıldı. Biz beraber bir halatın ucundan çekip Galatasaray'ı bir yere götüremeyecek miyiz. Baba Gündüz'ün dediği gibi...Biz bugün kenetlenmek zorundayız. Başka türlü çıkışımız yoktur. Ben hiçbir zaman taraftarıma kızmıyorum. Beni protesto ettikleri için tenkit etmiyorum. Haklı gerekçeleri olabilir. Ama geldiğimiz noktada biz kendi kendimizi yemeye devam ediyoruz." sözlerini sarfetti.
FANATİK
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