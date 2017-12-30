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G.Saray Başkanı'na tarihi protesto hazırlığı

G.Saray Başkanı'na tarihi protesto hazırlığı.15298
  • Giriş : 30.12.2017 / 16:41:00

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e karşı tarihi bir protesto hazırlığı yapılıyor.

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Tudor krizi sonrası Fatih Terim'in teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Galatasaray'da sular durulmuyor. Yeni hedef Dursun Özbek.

Sürpriz bir şekilde erken seçim kararının alındığı Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... Takvim'in haberine göre 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurula kısa bir süre kala muhalefetin önemli isimleri ses getirecek bir plan hazırlığında.

Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek'in 'baskın seçim' yaptığını düşünen muhalif üyeler, seçime katılmayarak genel kurulu protesto etmeyi düşünüyor.

Eğer bu plan hayata geçerse, kulüp tarihinin en az katılımlı seçimi yaşanabilir... Muhalif üyelerin ayrıca, mart ayındaki mali genel kurulda Özbek ve yönetimi ibra etmemeyi planladığı da ifade ediliyor.

Öte yandan adaylıklarıın açıklayan Özbek ve Mustafa Cengiz yönetim listelerini Divan Kurulu'na verdi. Özbek, Özkan Olcay'ı birkez daha listesine dahil etti.

Dün Galatasaray kulislerinde çok hareketli dakikalar yaşandı. Eski yönetici Abdürrahim Albayrak sabah saatlerinde Özbek'in listesine girmeyi kabul etti. Fakat öğlene doğru bu kararından vazgeçti.

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