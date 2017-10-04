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G.Saray Başkanı'ndan yabancı açıklaması!

G.Saray Başkanı'ndan yabancı açıklaması!.15706
  • Giriş : 04.10.2017 / 15:09:00

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yabancı oyuncularla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası yabancı oyuncularla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak’ta bulunan merkez ofiste yapıldı. Dursun Özbek başkanlığında başlayan toplantıda Süper Lig’de mücadele eden takımların başkan ve yöneticileri yer aldı. Toplantıda kulüpler yasasının düzenlenmesi ve değiştirilmesi, kulüplerin mali durumunun düzeltilmesi üzerine çalışması, altyapı ve amatör branşlara yapılan yatırımların artırılması ile vergi ve stopaj oranlarının düzenlenmesinin konuşulduğu belirlendi.

Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek "Video hakem uygulamasının ne zaman olacağı konusunda TFF ile görüşeceğiz. Bugün itibariyle gündemimizde yabancı sınırlaması konusu yok. Kulüplerin sorunu sadece hakemler değil. Cezalar, disiplinler. Bazı kurullardan şikayetler var." sözlerini sarf etti.

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