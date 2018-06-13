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G.Saray Başkanı: Neymar'ı alsan böyle olmaz

G.Saray Başkanı: Neymar'ı alsan böyle olmaz.21928
  • Giriş : 13.06.2018 / 10:27:00

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takım ekonomisine dair açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Son şampiyon Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, takımın ekonomisini değerlendirdi ve 11 futbolcuya 4,5 yıl içinde 155 milyon Euro ödeyecekleri belirterek 'bundan sonra savurganlık yok' ifadesini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Öncelikle israfı önleyip yeni kontratlarda bu hatalara düşmemeliyiz. Neymar’ı da alsanız bunun amcasının, teyzesinin uçak parasını, otel parasını ödemek gibi saçma bir şey olamaz. Böyle sözleşmeler asla yapılamaz.' dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Mustafa Cengiz'in röportajı şöyle:

Finansal Fair Play konusunda UEFA’yla yeni bir anlaşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hem kendilerinin hem de Türk kulüplerinin mali disipline girmeleri gerektiğinin altını çizdi. “Türk futbolunda kulüpler borcu borçla kapatmaya çalışıyor” diyen Cengiz, “Bu, dünyanın en tehlikeli mali yapılanması. Hele ki faizlerin arttığı bu dönemlerde... Bizim mutlaka mali disipline girmemiz gerekiyor. Türkiye’de Futbol kabuk değiştirmek zorunda. Tüm kulüplerde yeni yönetim göreve geldiğinde büyük bir şaşkınlığa uğruyor. ‘Bugüne kadar bu gemi nasıl yürümüş’ diyorlar. Ancak aldığı yük batma noktasında... Biz de bu şaşkınlığı yaşadık” ifadelerini kullandı. Oyuncularla çok savurgan kontratlar imzalandığını vurgulayan Cengiz, kemer sıkmak zorunda olduklarının da altını çizdi.

Galatasaray Başkanı Cengiz, “Örneğin bizim ayda sporcuların seyahati için uçuşlara ödediğimiz para 500 bin TL’yi geçiyor. Bunların içinde sözleşmeden doğan bilet yükümlülükleri de var. Kontratların bize yüklediği yük, 11 futbolcuda 4.5 yıl için 155 milyon Euro. Bu müthiş bir rakam... Bunu temizlememiz gerekiyor. Öncelikle israfı önleyip yeni kontratlarda bu hatalara düşmememiz gerekiyor. Neymar’ı da alsanız bunun amcasının, teyzesinin uçak parasını, otel parasını ödemek gibi saçma bir şey olamaz. Böyle sözleşmeler asla yapılamaz” dedi.

Uçuş maliyetinin yılda 6 milyonu bulduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şöyle devam etti:

“Biraz daha üstüne koysanız 1. ligde oynayan takım kurarsınız! Şaka yapmıyorum, sırf uçak gideriyle bunu yaparsınız. Diğer harcamalara girmiyorum bile! Giderleri kısacağız. Maç başına prim sistemini kaldıracağız. Sadece galibiyete prim vereceğiz.”

"3 ŞANSIM: ALBAYRAK, TERİM VE TARAFTAR"

"Benim üç büyük şansım var; taraftar ve camia, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim. Bunların terazide üçü de eşit. ‘Grey Weekend’ müthiş bir aksiyon yarattı. Bazen 10 liralık alışveriş yapan birinin manevi değeri 10 milyondan daha değerli olur. Taraftarı olmayan bir camianın varlığı zaten yoktur. M.United’ın mağazacılık yıllık cirosu yaklaşık 118 milyon Euro... Bizim yarattığımız 760 milyon TL, yani 152 milyon Euro civarında... Göreve geldiğimizde 2.1 milyon zarar vardı. Şimdi müthiş bir artıya geçtik. 2018-19 yılında çok daha iyi rakamlar göreceksiniz. Orada da karın en az cironun yüzde 20’si olması için uğraşıyoruz. 17 bin kombineli seyirci sayısının 42 binlere çıkması da çok önemliydi.”

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