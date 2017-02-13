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G.Saray Başkanı'nı İETT'ye şikayet ettiler

G.Saray Başkanı'nı İETT'ye şikayet ettiler.16108
  • Giriş : 13.02.2017 / 16:34:00

Galatasaray taraftarı, Başkan Dursun Özbek'i İETT'ye şikayet etti.

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Galatasaray yeni otobüs firması Temsa ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma sonrası bir taraftar, yeni takım otobüsünün başına geçen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in fotoğraflarını kullanarak İETT'ye şikayet etti.

Dün Kayserispor yenilgisi sonrası Türk Telekom Arena'da istifaya çağırılan Başkan Dursun Özbek, bugün gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması neticesinde kamera karşısına geçti.

Galatasaray'ınyeni otobüs firması Temsa ile yaptığı sponsorluk anlaşması sonrasında Galatasaray kulübüne verilen otobüsü incelemek üzere şöför koltuğuna geçen Başkan Dursun Özbek'i bir Galatasaray taraftarı sosyal medya hesabından Twitter'da İETT'ye şikayet etti.

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