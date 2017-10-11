G.Saray Başkanı Özbek: Lakabım Tostos!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nin 150. yıl kutlamalarının açılışındaki konuşmasında eski günleri yad etti.
Her spor kulübü gibi Galatasaray Spor Kulübü de belli zorluklardan geçerek bir dünya markası haline gelmiştir. Mayıs sonuna kadar mali sorunları tamamen halletmiş olacağız. Zaten sportif başarı anlamında Türkiye’nin en çok kupa kazanan takımıyız.”
G.SARAY camiası, G.Saray Lisesi’nin 150. yıl kutlamalarının açılışında buluştu... Lise bünyesinden doğan tüm kurumların katılacağı kutlamaların ilk bölümünde G.Saray Lisesi’nde sunuculuğunu Korhan Abay’ın yaptığı etkinlikte eski kapaklı sıraların getirildiği salonda mini bir sınıf da kuruldu...
G.Saray Lisesi Ders Nazırı Carole Lux, G.Saray Lisesi Müdürü Meral Mercan ve G.Saray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak’ın konuşmalarının ardından spor kulübü başkanı Dursun Özbek de kürsüye geldi...
ÖZBEK, G.Saray Lisesi’nin içinden doğan spor kulübünün dünya çapında çok önemli bir marka haline geldiğinin altını çizerken şunları söyledi:
G.Saray Spor Kulübü olarak da doğduğumuz yer burası. İftihar ettiğimiz bir eğitim kurumu. Her spor kulübü gibi G.Saray Spor Kulübü de belli zorluklardan geçerek bir dünya markası haline gelmiştir.
Bugün itibarıyla mali sorunlarımızın üstesinden büyük bir ölçüde geldik. Mayıs sonuna kadar bunu tamamen halletmiş olacağız. Zaten sportif başarı anlamında Türkiye’nin en çok kupa kazanan takımıyız.”
Özbek: Okuldaki lakabım ‘Tostos’tu
SPOR Kulübü Başkanı Dursun Özbek, G.Saray Lisesi günleri ile ilgili anıları ile herkesi güldürdü... İşte Özbek’in ağzında o günler:
Babam Karaköy Liman Lokantası’nda garson olarak çalışıyordu. Orada görüyor ki Türkiye’yi yöneten önemli isimlerin birçoğu G.Saray Lisesi mezunu. Beni de buraya yazdırıyor. Okuldaki lakabım ‘Tostos’tu. Okulun ilk günü bir arkadaşım taktı. Hiç gerçek ismim telaffuz edilmedi.”
Eski sıralarına döndüler
ETKİNLİKTE sahneye eski kapaklı sıralar getirilirken Levent Erden’in moderatörlüğünde Ahmet San, Prof. Dr. Şebnem Ünal, Erman Kunter, Nur Ger, Dursun Özbek, Hakkı Akil, Aydemir Akbaş ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat sınıfa çağrıldı.
‘Bütçemiz küçük kalbimiz büyük!’
Erkek Basketbol Takımı’nın başındaki Erman Kunter, ligde düşük bir bütçelerini olduğunu söylerken başkan ise “Kalbimiz büyük” diyerek espri yaptı.
SARI-kırmızılı kulüpte Ekim ayı divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Başkan Dursun katılacağı ve divan üyelerinden gelen 13 soruya da yanıt vereceği açıklanan divan kurulu toplantısı 13.30’da Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek.
FANATİK
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