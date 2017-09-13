G.Saray Başkanı transfer bilançosunu açıkladı
Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer giderlerini anlattı.
Yapılan transferler hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, ''Bu sene 140-150 milyon euro harcadın, Riva'dan gelen parayı da buraya yatırdın' diyorlar. Biz bu yönetimi her ne şartta olursa olsun eleştirelim' tarzındaysanız, bu çok güzel bir argüman. Bizim kurduğumuz takım, performansıyla her sene bu kulübe belli bir para kazandıracak. Bu parayla bu maaşlar ödenecek. Bu takım 3-4 sene boyunca üretim yapacak. Fabrika gibi düşünün. Önce yatırım yapılır, sonra üretimden gelen para toplanır.'' dedi.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Özbek, ''Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla gelecek paranın 35-40 milyon euro olduğunu bilmiyor muyuz? Bu paralar, gelecek için harcandı. Bu kadro, 4 sene itibariyle düşünürsek bize para getirecek. 4 sene sahaya çıkacak, taraftarı getirecek, üretim yapacak.'' ifadelerini kullandı.
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