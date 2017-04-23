G.Saray'da derbi öncesi kadro dışı kaldılar
Büyük heyecana saatler kala Galatasaray'da sıcak dakikalar yaşandı. Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Chedjou, Cavanda ve Sinan Gümüş'ü kadroya almadı.
Süper Lig'de bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Igor Tudor 3 oyuncuyu kadroya dahil etmedi.
Hırvat teknik adam, hafta içi çalışmalardaki performanslarından memnun olmadığı Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.
FANATİK
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