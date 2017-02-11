G.Saray'da FETÖ operasyonu!
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlar Galatasaray'a sıçradı.
FETÖ soruşturmasında adı geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, Şahabettin Harput gibi isimler Galatasaray'ın gelecek ay yapılacak toplantıda ihraç edilecek.
FETÖ soruşturmasında isimleri geçen Bursa eski valisi Şahabettin Harput, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz, Galatasaray kulüp üyeliklerinden atılmak üzereler... Bilindiği gibi yönetim kurulu, geçtiğimiz aylarda yüz kızartıcı suçlardan dolayı bu 5 isim için ihraç kararı vermiş, Disiplin Kurulu da onaylamıştı. 12 bin 918 üyeye sahip sarı-kırmızılı kulüpte toplam 15 kişi hakkında FETÖ ilişkisi nedeniyle ihracın gündemde olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki ay yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Divan Başkanlığı FETÖ soruşturmasında isimleri geçen bu 15 üyenin ihracını oylamaya sunacak. Üyeler onay verirse, bu 15 ismin sarı-kırmızılı kulüple ilişkisi resmen kesilecek.
SABAH
DİĞER HABERLER
İstanbul'da PKK'ya dev operasyon
İstanbul'da PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon başlatıldı.
30 yıllık fıstıkçı ortada yok!
Gaziantep'te çiftçilerin 30 yıldır tanıdığı fıstıkçı Beşir K. 400 ton fıstıkla birlikte ortadan kayb
Ankara Üniversitesi'nde TOMA'lı müdahale
Ankara Üniversitesi'ndeki eyleme polis müdahale edince ortalık karıştı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4.5'lik deprem
Ağrı'nı Eleşkirt ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.