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G.Saray'da Podolski'nin yerine o gelecek

G.Saray'da Podolski'nin yerine o gelecek.13080
  • Giriş : 29.12.2016 / 10:45:00

Galatasaray'da Podolski'nin yerine getirilecek isim belli oldu.

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Podolski'nin Çin'e transfer olmas durumda takıma gelecek isim belli olmaya başladı. Cimbom sorunu Barcelona'da top koşturan Vidal ile çözecek.

Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe bildiren Aleix Vidal'i Galatasaray'ın kiralama yöntemiyle Türkiye'ye getireceği öğrenildi.

Ayrıca forvet hattından bir oyuncu eksileceği için de uzun süredir gündemde bulunan Hoffenheim’ın forveti Eduardo Vargas için de girişimler başlayacak.

Bild gazetesinin iddiasına göre Çin kulübü Guangznou Evergrande, Lukas Podolski için 20 milyon Euro’luk bir teklif yapmıştı.

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