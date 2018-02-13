G.Saray'da şok! Oyuncular serbest kalabilir
Sarı-kırmızılı ekipte mali kriz. Galatasaray Odeabank'ta uzun süredir maaş alamayan oyuncuların serbest kalma hakkı gündeme geldi.
Oyuncuların alacakları 4 aya kadar ulaştı. Sezon boyunca sadece 2 maaş alabilen sarı kırmızılı oyuncular kulübe ihtar yolladılar.
Dün ödeme sözü veren yönetim oyunculara herhangi bir ödeme yapmayınca tüm basketbolcuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.
Ödeme yapılmaması halinde oyuncular, maçlara çıkmak istemediklerini bildirdiler.
Bu durumda Galatasaray'ın hükmen yenilgiler alması söz konusu olacak.
BASKETDERGİSİ
DİĞER HABERLER
Beşiktaş-Fener derbisinin tarihi açıklandı
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği tarih belli oldu.
PFDK'dan Başkan Aziz Yıldırım için karar
PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili kararını verdi.
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta OHAL ilan etti
Tecrüneli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaş'ta OHAL ilan etti.
Galatasaray yeniden liderlik koltuğunda!
Sarı kırmızılı ekip, Antalyaspor'û 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.
Ahmet Çakar'dan Volkan'a küfür tepkisi
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, ettiği küfür nedeniyle Volkan'a tepki gösterdi.
Galatasaray'da Muslera yerine acemi Fransız
Galatasaray'da Muslera yerine acemi Fransız kaleci görev yapacak.