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G.Saray'da şok! Oyuncular serbest kalabilir

G.Saray'da şok! Oyuncular serbest kalabilir.19338
  • Giriş : 13.02.2018 / 15:46:00

Galatasaray Odeabank'ta uzun süredir maaş alamayan oyuncularla ilgili önemli gelişme yaşandı.

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Beşik Modelleri

Sarı-kırmızılı ekipte mali kriz. Galatasaray Odeabank'ta uzun süredir maaş alamayan oyuncuların serbest kalma hakkı gündeme geldi.   

Oyuncuların alacakları 4 aya kadar ulaştı. Sezon boyunca sadece 2 maaş alabilen sarı kırmızılı oyuncular kulübe ihtar yolladılar.

Dün ödeme sözü veren yönetim oyunculara herhangi bir ödeme yapmayınca tüm basketbolcuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.

Ödeme yapılmaması halinde oyuncular, maçlara çıkmak istemediklerini bildirdiler.

Bu durumda Galatasaray'ın hükmen yenilgiler alması söz konusu olacak.

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