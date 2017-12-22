G.Saray'da Terim'den sonra Taffarel sürprizi
Dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim'in ardından takımda bir sürpriz daha yaşandı. Efsane kaleci Taffarel de sarı-kırmızılı ekibe geliyor.
Yönetim, UEFA Kupası'nın efsane kadrosunun demirbaşlarından Claudio Taffarel'i de geri getirmek için düğmeye bastı.
Taffarel'in, Terim'in son döneminde olduğu gibi kaleci antrenörü olarak görev yapması planlanıyor.
Brezilyalı çalıştırıcı, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapmış, Fernando Muslera'nın üst düzey performansında önemli rol oynamıştı.
Galatasaray'daki son dönemlerinde Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapmaya başlayan Taffarel, Temmuz 2016'da Sarı-Kırmızılı kulüple bağlarını kopararak sadece Brezilya Milli Takımı için mesai yapmaya başlamıştı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol
Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.
Fenerbahçe'de sürpriz Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe Kulübü, golcü oyuncu Ozan Tufan ile ilgili kararını verdi.
Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi
Siyah-beyazlıların uzun süre peşinden koştuğu Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi.
Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret
Teknik adam Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu.
Flaş iddia! Tosic, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Tosic ile ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor
Fenerbahçe'de oyuncu Nikola Kalinic'in sakatlığı moralleri bozdu.