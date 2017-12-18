G.Saray'da Tudor dönemi bitti!
Kötü gidişatın ardından beklenen haber geldi. Galatasaray'da bugün saat 14.00'te yapılacak toplantı sonrası teknik direktör Tudor ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
Tudor'un menajerine haber verildi. Fesih sözleşmesini imzalayacak olan yönetim birazdan açıklama yapacak...
Galatasaray'da yönetimin Igor Tudor hakkında verdiği ayrılık kararını Spor Arena bu sabah duyurmuştu. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, yönetimin Tudor'u gönderme konusunda kararlılık gösterdiğini aktarmıştı.
HÜRRİYET
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