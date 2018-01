G.Saray'dan açıklama: Tudor 6 ay kaybettirdi

Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevinden alınana ve yerine Fatih Terim'in getirildiği Igor Tudor ile ilgili Sinan Gümüş'ten açıklama geldi.Fatih Terim’in takımın havasını değiştirdiğini söyleyen Sinan Gümüş “Tudor döneminde iletişim problemimiz vardı. Bireysel olarak bakarsak ben 6 ay kaybettim. Bazı yanlış işlerden dolayı puanlar kaybettik” diye konuştuGalatasaray’da çok şeyler beklenen ancak beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu. Tudor dönemiyle ilgili değerlendirme yapan 23 yaşındaki futbolcu “Eski hoca ile ilgili çok konuşmak istemiyorum ama kesinlikle Tudor döneminde iletişim problemimiz vardı. Ancak takım olmaktan hiç kopmadık. Bireysel olarak bakarsak ben 6 ay kaybettim. Biz birkaç hata ve bazı yanlış işlerden dolayı puanlar kaybettik, yoksa çok daha iyi olacaktık” dedi. Fatih Terim’in gelmesiyle ise havanın değiştiğini vurgulayan Sinan “Fatih Hoca’nın gelişiyle bir hava değişimi oldu. 2015 canlanıyor gözümde. Prandelli döneminde iyi çalıştık ama Hamza Hoca gelince bizimle çok ilgilenmişti. Şimdi de aynı şeyleri hissediyorum. Hamza Hoca herkese baba-oğul gibi yaklaştı. Kafamda aynı aile ortamı var ve sanki biz yine şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.Küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğunu ve hiçbir zaman Galatasaray’dan ayrılmayı hiç düşünmediğini ifade eden genç golcü, “O dönemde fazla forma şansı bulamadım. Genç oyuncu da olsam en önemlisi oynamaktı. Sonuçta oynayıp kendimi göstermem lazımdı. Son 3 haftada 5 gol attım, başkanla görüştüm sonra her şey değişti. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Bu camia için her şeyimi veririm. Taraftarın bana olan tepkisi artık yok çok şükür” dedi. Galatasaray forması altında gol atıp da sevinmemesini de değerlendiren Sinan “Tepki aslında kendimeydi. Son maçtı ve kafamda Arena’daki son maçım diye düşündüm. O an sevinmek istemedim. Şimdi baktığımda hata yapmışım diyorum, şimdi her golümde sevineceğim” ifadelerini kullandı.Gomis’in kendisinden 18 numaralı formayı istediğini vurgulayan Sinan “Tatil dönüşü tabii ki herkes toplandı. Gomis yeni gelmişti. Baktım her takımda 18 numarayı giymiş. Bizim takımda da 18 bendeydi. İnşallah beni dövmez dedim! Bir gün soyunma odasında Carole ile bir şeyler konuşuyorlardı. Ben yanlarından geçerken beni çağırdılar ve Gomis 18 numarayı vermemi rica etti. Ben de seve seve olur dedim” şeklinde konuştu.Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından Ümit Davala, iyi fiziğiyle dikkat çekiyor. Futbolcularla beraber çalışmalarda yer alan genç antrenör, âdeta eski günlerine nazire yapıyor.Galatasaray’da ilk yarıda fazla şans bulamayan isimlerden Yasin Öztekin, 11 oyuncusu olmak için hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu, idman dışı zamanlarda da takımın neşe kaynaklarının başında geliyor.TRT