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G.Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik!

G.Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik!.19338
  • Giriş : 26.06.2018 / 09:22:00

Galatasaray Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

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Galatasaray Kulübü, 24 Haziran'da elde ettiği başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, "İlk turda gerekli çoğunluğu sağlayarak milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz." denildi.

TRT

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