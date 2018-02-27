G.Saray'dan gönderilen Tudor geri dönüyor
Galatasaray'daki kötü gidişat sonrası gönderilerek yerine Fatih Terim'in geçtiği teknik adam Tudor'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen'in koltuğu sallanıyor. Son olarak Galatasaray karşısından 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransız hoca yerine gelecek teknik direktör adayları belli oldu.
Teknik direktör Paul Le Guen ile ilgili henüz kesin kararını vermeyen Bursaspor yönetimi, yeni hoca konusunda yol haritasını oluşturdu. Eğer Fransız teknik direktör ile yollar ayrılırsa takımın Bursaspor yardımcı antrenörü Mustafa Er'e teslim edilmesi en yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.
Aralık ayında Galatasaray tarafından görevine son verilen ve henüz boşta olan Igor Tudor da listede yer aldı.
Bu sezon Alanyaspor'da tutunamayan Safet Susic ve Hikmet Karaman'ın yanı sıra Konyaspor'dan ayrılan Mustafa Reşit Akçay listeye dahil edildi.
FANATİK
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