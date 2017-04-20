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G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu

G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu.12794
  • Giriş : 20.04.2017 / 17:55:00

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin hakemi belli oldu.

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Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak hakem açıklandı. Dev derbiyi deneyimli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Galatasaray, Fırat Aydınus yönetiminde oynadığı 40 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Bu maçlarda sarı kırmızılılar 93 sarı, 10 kırmızı kart gördü. Rakip takımlar ise 101 sarı, 8 kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaray, Fırat Aydınus yönetiminde oynadığı son 7 maçta ise 2 kez kazanabildi.

Fenerbahçe, Fırat Aydınus yönetiminde oynadığı 47 maçta 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu maçlarda sarı lacivertliler 101 sarı, 7 kırmızı kart gördü. Rakip takımlar ise 121 sarı, 14 kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe, Fırat Aydınus yönetiminde oynadığı son 7 maçta ise 4 kez kazandı.

Fırat Aydınus'un yönettiği Galatasaray Fenerbahçe derbileri

Fırat Aydınus kariyerinde daha önce 8 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde düdük çaldı.Bu maçlarda sarı kırmızılılar 2, sarı lacivertliler 3 kez kazandı. 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. İşte o karşılaşmalar:

25/10/15    Fenerbahçe         1 - 1         Galatasaray
22/04/12    Galatasaray         1 - 2         Fenerbahçe
07/12/11    Galatasaray         3 - 1         Fenerbahçe
18/03/11    Galatasaray        1 - 2         Fenerbahçe
12/04/09    Galatasaray        0 - 0        Fenerbahçe
27/04/08    Galatasaray         1 - 0         Fenerbahçe
03/02/08    Fenerbahçe        0 - 0         Galatasaray
08/12/07    Fenerbahçe        2 - 0         nbsp;Galatasaray

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