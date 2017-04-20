G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak hakem açıklandı. Dev derbiyi deneyimli hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Galatasaray, Fırat Aydınus yönetiminde oynadığı 40 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Bu maçlarda sarı kırmızılılar 93 sarı, 10 kırmızı kart gördü. Rakip takımlar ise 101 sarı, 8 kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaray, Fırat Aydınus yönetiminde oynadığı son 7 maçta ise 2 kez kazanabildi.
Fenerbahçe, Fırat Aydınus yönetiminde oynadığı 47 maçta 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu maçlarda sarı lacivertliler 101 sarı, 7 kırmızı kart gördü. Rakip takımlar ise 121 sarı, 14 kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe, Fırat Aydınus yönetiminde oynadığı son 7 maçta ise 4 kez kazandı.
Fırat Aydınus'un yönettiği Galatasaray Fenerbahçe derbileri
Fırat Aydınus kariyerinde daha önce 8 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde düdük çaldı.Bu maçlarda sarı kırmızılılar 2, sarı lacivertliler 3 kez kazandı. 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. İşte o karşılaşmalar:
25/10/15 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
22/04/12 Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe
07/12/11 Galatasaray 3 - 1 Fenerbahçe
18/03/11 Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe
12/04/09 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
27/04/08 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe
03/02/08 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
08/12/07 Fenerbahçe 2 - 0 nbsp;Galatasaray
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon kalanında son zamanlardaki iddialarla ilgili açıkla
Karabükspor ile Kasımpaşa yenişemedi: 0-0
Süper Lig'deki mücadelede Karabükspor ile Kasımpaşa yenişemedi.
Talisca'dan açıklama: Penaltılar piyango gibi
Beşiktaş-Lyon maçı sonrası Talisca'dan ilk değerlendirme geldi.
Beşiktaşlı Caner Erkin gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, maç bitiminde gözyaşlarını tutamadı.
Rıdvan Dilmen: Lyon kırmızı kart görecek!
Beşiktaş-Lyon maçı hakkında Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi.
Trabzon, Burak Yılmaz için harekete geçti!
Trabzonspor, uzun zamandır peşinde olduğu Burak Yılmaz için harekete geçti.