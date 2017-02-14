G.Saray'ın başına Yılmaz Vural mı geliyor?
Galatasaray'da yaşanan zor günlerin faturası teknik adam Riekrink'e çıkarılmıştı. Gitmesi gündemde olan Riekerink'in yerine Yılmaz Vural'ın geçeceği iddialarına tecrübeli teknik direktörden yanıt geldi.
Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programına telefonla bağlanan Yılmaz Vural'ın açıklamaları şu şekilde:
"Büyük takımda çalışabilmek her Türk antrenörün hayalidir. Biz de istedik elbette ama maalesef olmadı. Ben daha önce Riekerink konusunda açıklamalar yapmıştım; Türk antrenör yok muydu diye... Bir göreve talip olunca Türkiye'de komik duruma düşüyorsun. Ben yapınca esprilere konu oldum. Elbette kıyaslıyorsunuz kendisini. Şenol Hoca'dan sonra Türkiye'de en uzun süre takım yöneten hoca benim. Zamanı doğru mu? Bize verirlerse anca bu zamanlarda görev düşer. Verilmez de, başarı oranımım Riekerink'ten fazla olduğunu düşünüyorum. Çok iddialı da konuşmaya gerek yok ama gelirsem Galatasaraylılar pişman olmaz. Takımı iyi tanıyoruz. Zaman kaybedicek halim yok. Daha geçenki maçı stadyumdan izledim. Eğer Galatasaray şampiyon olmazsa benim hatamla olmaz. Bu kadar net söylüyorum. Deveye hendek atlatmıyoruz yahu. Her şeyi yabancılar yapar Türkler yapamaz olmasın artık. Bakın Hamza kardeşim üç tane kupa aldı. Abdullah Avcı neler yapıyor... Adam yerine koyarsanız, şans verirseniz onlar da neler yaptığını gösteriyor. Galatasaray'ın forması zaten 1 puan alıyor, biraz antrenörlük yaparsanız 2 puan daha alır"
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