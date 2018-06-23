G.Saray'ın istediği Ahmet Musa'dan açıklama
Son şampiyon Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek için transfer etmek istediği oyuncu Ahmet Musa'dan açıklama geldi.
Ahmed Musa, transferle ilgili açıklamalarda bulundu ve Leicester City ile görüşeceğini, kararın 2 hafta içinde verileceğini söyledi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ahmed Musa, 2 gol atarak yıldızlaştığı İzlanda maçının ardından transferle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Geleceğinin henüz netleşmediğini ve Leicester ile 2 hafta içinde bir karar alacağını kaydeden Musa, "CSKA'ya gitmeden önce 6 ay oynamadım. Benim tekrar değerlenmemi sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Geleceğim henüz net değil, CSKA Moskova'ya çok teşekkür ederim ancak Leicester'a geri dönmek zorundayım. Önümüzdeki 2 hafta içinde Leicester'da kalıp kalmayacağıma karar vereceğiz. CSKA olmasaydı, Dünya Kupası'nda olamazdım. Eğer tekrar CSKA'ya transfer olma şansı yakalarsam, bunu değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.
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